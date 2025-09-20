Visites guidées de la MCMG Maison des cultures et des mémoires de Guyane Remire-Montjoly

Visites guidées de la MCMG Maison des cultures et des mémoires de Guyane Remire-Montjoly samedi 20 septembre 2025.

Visites guidées de la MCMG 20 et 21 septembre Maison des cultures et des mémoires de Guyane Guyane

gratuit limité à 15 personnes par visite sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T18:30:00 – 2025-09-20T19:30:00

Fin : 2025-09-21T20:30:00 – 2025-09-21T21:30:00

Venez à la découverte d’un bâtiment dédié à la conservation et à la transmission des cultures et des patrimoines guyanais.

Les visites seront conduites par le Directeur des Archives territoriales de Guyane.

Maison des cultures et des mémoires de Guyane 85 Avenue Jean Michotte, 97354 Remire-Montjoly, France Remire-Montjoly 97354 Guyane Guyane 0594204223 http://archives.ctguyane.fr/4DCGI/Web_Custompage/index.shtm/ILUMP1565 [{« type »: « phone », « value »: « 0594573020 »}, {« type »: « email », « value »: « archives@ctguyane.fr »}] Les fonds conservés par la Bibliothèque des Archives sont spécialement orientés sur l’histoire de la Guyane, des autres pays du bassin amazonien et de la Caraïbe :

– Brésil, Suriname et Guyana

– Guadeloupe et Martinique

Venez à la découverte d’un bâtiment dédié à la conservation et à la transmission des cultures et des patrimoines guyanais.

D3 Architectes