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Visites guidées de la nef, Collégiale Saint-Pierre, Aire-sur-la-Lys

dimanche 20 septembre 2026 · Collégiale Saint-Pierre · Aire-sur-la-Lys

Visites guidées de la nef, Collégiale Saint-Pierre, Aire-sur-la-Lys

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Collégiale Saint-Pierre
Adresse
Aire-sur-la-Lys
Ville
62120 Aire-sur-la-Lys
Département
Pas-de-Calais

Visites guidées de la nef Dimanche 20 septembre, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Collégiale Saint-Pierre Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir la nef de la Collégiale Saint-Pierre, riche en mobilier lithurgique.

Collégiale Saint-Pierre Aire-sur-la-Lys Aire-sur-la-Lys 62120 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Venez découvrir la nef de la Collégiale Saint-Pierre, riche en mobilier lithurgique.

©AUDP

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