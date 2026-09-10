AGENDA · Aire-sur-la-Lys
Visites guidées de la nef, Collégiale Saint-Pierre, Aire-sur-la-Lys
dimanche 20 septembre 2026 · Collégiale Saint-Pierre · Aire-sur-la-Lys
Informations pratiques
Visites guidées de la nef Dimanche 20 septembre, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Collégiale Saint-Pierre Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Venez découvrir la nef de la Collégiale Saint-Pierre, riche en mobilier lithurgique.
Collégiale Saint-Pierre Aire-sur-la-Lys Aire-sur-la-Lys 62120 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Venez découvrir la nef de la Collégiale Saint-Pierre, riche en mobilier lithurgique.
©AUDP
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