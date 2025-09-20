Visites guidées de la place Vendôme Place Vendôme Paris

Visites gratuites réservées aux adultes (à partir de 16 ans).

Réservation nominative obligatoire dans la limite des places disponibles.

Le point de rendez-vous sera précisé dans le courriel de confirmation du Comité Vendôme.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T10:45:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:15:00

Le Comité Vendôme vous invite à découvrir l’histoire singulière de la place Vendôme.

Conçue en 1699 par l’architecte Jules Hardouin-Mansart pour le roi Louis XIV, cette place royale parisienne mondialement célèbre incarne depuis son origine, le pouvoir, le luxe et le raffinement français.

Désireux de partager cette histoire avec un large public, le Comité Vendôme participe pour la première fois aux Journées européennes du patrimoine et propose plusieurs visites-guidées exclusives organisées avec le concours du GrandPalaisRmn.

Dédiées à des petits groupes de 15 personnes, ces visites dureront 45 minutes et se dérouleront en extérieur, au travers d’un petit circuit parcourant la place Vendôme et quelques rues alentour.

Détail des horaires proposés dans la rubrique « date » / « voir toutes les dates » ci-dessus.

Le Comité Vendôme

Créé en 1936 pour fédérer les grands joailliers et les orfèvres de la finance installés au cœur de Paris, le Comité Vendôme est une association qui a pour mission de préserver « le supplément d’âme de la place Vendôme » et veille sur le rayonnement de cette dernière dans le monde entier.

Le Comité Vendôme compte actuellement 85 membres et 6 membres associés qui sont des institutions culturelles ou muséales telles que le GrandPalaisRmn, le Musée des Arts Décoratifs, l’Orangerie, l’Hôtel de la Marine, le Jeu de Paume et le Ministère de la Justice.

Place Vendôme Place Vendôme 75001 Paris Paris 75001 Quartier Vendôme Paris Île-de-France 01 42 61 13 89 https://www.comite-vendome.fr [{« type »: « email », « value »: « contact@comite-vendome.com »}] Accès : Métro Concorde, Madeleine, Opéra

