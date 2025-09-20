Visites guidées de la porte Saint-Julien Porte Saint-Julien La Ferté-Bernard

Visites guidées de la porte Saint-Julien Porte Saint-Julien La Ferté-Bernard

Visites guidées de la porte Saint-Julien Porte Saint-Julien La Ferté-Bernard samedi 20 septembre 2025.

Visites guidées de la porte Saint-Julien 20 et 21 septembre Porte Saint-Julien Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T18:00:00
Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visites guidées, départ de la visite toutes les 45 mn à partir de 14h30, dernier départ 17h30.

Porte Saint-Julien porte saint-julien la ferté La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire
Journées européennes du patrimoine 2025

Perche sarthois