Visites guidées de la porte Saint-Julien Porte Saint-Julien La Ferté-Bernard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T18:00:00
Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:00:00
Visites guidées, départ de la visite toutes les 45 mn à partir de 14h30, dernier départ 17h30.
Journées européennes du patrimoine 2025
Perche sarthois