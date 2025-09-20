Visites guidées de la préfecture de l’Yonne Préfecture de l’Yonne Auxerre

Réservation en ligne obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T13:00:00

À l’occasion de la 42e édition des Journées européennes du patrimoine, la préfecture de l’Yonne ouvre ses portes.

Lors d’une visite commentée par l’un de nos deux guides conférenciers, il vous sera possible de découvrir le palais épiscopal comprenant la salle des Pas Perdus, le cellier gothique primitif, la galerie romane dans laquelle se trouve le bureau de Monsieur le Préfet, les salons de réception et le parc agrémenté de ses pieds de vigne.

Six départs sont prévus à 10h, 10h30, 11h, 11h30, 12h et 12h30.

Les visiteurs sont convoqués 15 minutes avant le début de la visite afin de vérifier leur inscription préalable.

Préfecture de l'Yonne Place de la Préfecture 89000 Auxerre Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 72 79 89 http://www.yonne.gouv.fr https://www.facebook.com/Prefet89;https://twitter.com/Prefet89 https://my.weezevent.com/visites-guidees-de-la-prefecture-de-lyonne-1 La préfecture de l'Yonne se trouve au chevet de la cathédrale Saint-Étienne d'Auxerre.

© Préfecture de l’Yonne