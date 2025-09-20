Visites guidées de la préfecture du Doubs Préfecture du Doubs, Ancien hôtel de l’Intendance Besançon

Inscription obligatoire à l’accueil de l’Office de tourisme ou par téléphone.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez l’ancien hôtel de l’intendance, devenu préfecture du Doubs, magnifique édifice construit à la fin du règne de Louis XV à Besançon, qui sera exceptionnellement ouvert au public.

Des visites sont prévues samedi 20 septembre à 14h, 15h20 et 16h40, et dimanche 21 septembre à 14h et 15h20, sur inscription, soit en vous présentant directement à l’accueil de l’Office de tourisme ou par téléphone au 03 81 80 92 55.

Dessiné par Victor Louis, l’hôtel de la préfecture du Doubs a été construit à la fin du règne de Louis XV, entre 1770 et 1777, comme palais de l’intendant du roi à Besançon. Néoclassique, cette demeure deviendra à partir de 1800, l’hôtel de l’Intendance devient la préfecture du Doubs.

Aujourd’hui, ces bâtiments abritent les services de l’État, et représentent ainsi la continuité de l’État sur le territoire. Ces bâtiments sont un lieu de travail au quotidien.

Préfecture du Doubs, Ancien hôtel de l'Intendance 8 bis rue Nodier 25000 Besançon Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Cet important et très élégant hôtel fut construit entre 1770 et 1778 pour les intendants de Franche-Comté à la demande de l'un d'entre eux, Charles-André de Lacoré. L'architecte bisontin Nicolas Nicole exécuta les travaux sur les plans du grand maître parisien Victor Louis (auteur, notamment, du grand théâtre de Bordeaux ou de la colonnade du Palais Royal à Paris), avec le concours des meilleurs artisans locaux. La Préfecture a été classée au titre des Monuments historiques le 19 septembre 1923 et le 30 juillet 1963. Le bâtiment a fait l'objet récemment (2013) d'une restauration complète de sa toiture qui a permis la restitution de la balustrade de l'attique (détruite en 1811).

© PN 25