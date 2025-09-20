Visites guidées de la Préfecture du Var Préfecture du Var Toulon

Visites guidées de la Préfecture du Var Préfecture du Var Toulon samedi 20 septembre 2025.

Visites guidées de la Préfecture du Var Samedi 20 septembre, 10h00 Préfecture du Var Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, la préfecture du Var vous ouvre ses portes le samedi 20 septembre 2025 de 10h00 à 13h00.

Au travers de visites guidées en français, venez découvrir l’hôtel préfectoral, son jardin ainsi que la résidence de M. le Préfet.

Les demandes d’inscription sont obligatoires, le nombre de places étant limité.

Les personnes à mobilité réduite sont invitées à contacter la Préfecture en amont de la visite.

A noter :

– le formulaire correspond à une demande d’inscription. Une fois validée, la demande sera confirmée.

– une pièce d’identité est requise pour accéder à la préfecture.

Adresse de la Préfecture : Boulevard du 112ème Régiment-d’Infanterie 83000 TOULON

Préfecture du Var Boulevard du 112e Régiment d’Infanterie Toulon Toulon 83000 Haute Ville Var Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.var.gouv.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://tinyurl.com/Pref83-JEP »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

Préfecture du Var