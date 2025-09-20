VISITES GUIDÉES DE LA SAVONNERIE MARIUS FABRE Savonnerie Marius FABRE Salon-de-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:45:00 – 2025-09-20T17:45:00

Fin : 2025-09-21T09:45:00 – 2025-09-21T17:45:00

Visite guidée, « L’architecture emblématique des années 1900 »

Départ toutes les 30 minutes

Possibilité de choisir son créneau de visite à l’avance sur :

www.marius-fabre.com

Savonnerie Marius FABRE Avenue Paul Bourret 13300 Salon de Provence Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 53 24 77 http://www.marius-fabre.com [{« link »: « http://www.marius-fabre.com »}]

