VISITES GUIDÉES DE LA SAVONNERIE MARIUS FABRE Savonnerie Marius FABRE Salon-de-Provence
VISITES GUIDÉES DE LA SAVONNERIE MARIUS FABRE Savonnerie Marius FABRE Salon-de-Provence samedi 20 septembre 2025.
VISITES GUIDÉES DE LA SAVONNERIE MARIUS FABRE 20 et 21 septembre Savonnerie Marius FABRE Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T09:45:00 – 2025-09-20T17:45:00
Fin : 2025-09-21T09:45:00 – 2025-09-21T17:45:00
Visite guidée, « L’architecture emblématique des années 1900 »
Départ toutes les 30 minutes
Possibilité de choisir son créneau de visite à l’avance sur :
www.marius-fabre.com
Savonnerie Marius FABRE Avenue Paul Bourret 13300 Salon de Provence Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 53 24 77 http://www.marius-fabre.com [{« link »: « http://www.marius-fabre.com »}]
Visite guidée, « L’architecture emblématique des années 1900 »
Ph G Gardette