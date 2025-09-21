Visites guidées de la sous-préfecture de Parthenay Sous-préfecture de Parthenay Parthenay

Visites guidées de la sous-préfecture de Parthenay
Dimanche 21 septembre, 15h00
Sous-préfecture de Parthenay
Deux-Sèvres

Accès libre et gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Venez découvrir la sous-préfecture de Parthenay, exceptionnellement ouverte à l’occasion de ces Journées européennes du patrimoine !

Une guide-conférencière vous présentera son histoire, les salles de réception situées au rez-de-chaussée, ainsi que les espaces extérieurs, côté cour et côté jardin.

Sous-préfecture de Parthenay 20 Boulevard de La Meilleraye, 79200 Parthenay Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

© Communauté de communes de Parthenay-Gâtine