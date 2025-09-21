Visites guidées de la sous-préfecture de Parthenay Sous-préfecture de Parthenay Parthenay
Visites guidées de la sous-préfecture de Parthenay Dimanche 21 septembre, 15h00 Sous-préfecture de Parthenay Deux-Sèvres
Accès libre et gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00
Venez découvrir la sous-préfecture de Parthenay, exceptionnellement ouverte à l’occasion de ces Journées européennes du patrimoine !
Une guide-conférencière vous présentera son histoire, les salles de réception situées au rez-de-chaussée, ainsi que les espaces extérieurs, côté cour et côté jardin.
Sous-préfecture de Parthenay 20 Boulevard de La Meilleraye, 79200 Parthenay Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
© Communauté de communes de Parthenay-Gâtine