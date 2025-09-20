Visites guidées de la Tour Carrée – Maison des Traditions La Tour Carrée Sainte-Maxime

Visites guidées de la Tour Carrée – Maison des Traditions 20 et 21 septembre La Tour Carrée Var

Gratuit – Inscription obligatoire (session de 10 personnes) – Les étages de la Tour Carrée ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite

Découvrez aux côtés de Patrick NIEL ce monument emblématique de Sainte-Maxime, classé Monument Historique en 1977, et replongez dans le passé des batiments et habitations de la Ville, de l’époque Romaine au XXème siècle.

La Tour Carrée La Tour Carrée 83120 Sainte-Maxime Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d'Azur La Tour Carrée, monument du XVIème siècle, ouvre ses portes pour une visite exceptionnelle.

Sur le thème de « L’influence de la mer à Sainte-Maxime », Patrick Niel, chargé du patrimoine, Christian Persello, Thibaud de Germond, pêcheurs et les membres de l’association Lei Magnoti, proposent une visite commentée de cet édifice classé Monument Historique depuis 1977.

La grande histoire s’amende des petites histoires, notre patrimoine maritime culturel se raconte de l’époque romaine à aujourd’hui, des grands évènements à la volonté résolue de maintenir les traditions vivantes. Un cheminement sur les sentiers de la mémoire d’une génération à l’autre dans un site unique. Inscription obligatoire – Sessions de 10 personnes

visites à 9h30 – 11h – 14h – 15h30 et 17h

Située en centre ville ancien –

La Tour Carrée n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite

Journées européennes du patrimoine 2025

Ville de Sainte-Maxime