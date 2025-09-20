Visites guidées de la Tour Jacquemart Journées européennes du Patrimoine Rdv devant la Tour Jacquemart Romans-sur-Isère

Visites guidées de la Tour Jacquemart Journées européennes du Patrimoine

Rdv devant la Tour Jacquemart Place Charles de Gaulle Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Dans le cadre des journées européennes du Patrimoine, venez découvrir l’histoire de la Tour Jacquemart, emblème de Romans depuis le Moyen Âge

Successivement porte de la ville, prison puis horloge publique avec son célèbre automate le bonhomme Jacquemart

Rdv devant la Tour Jacquemart Place Charles de Gaulle Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

English :

As part of the European Heritage Days, come and discover the history of the Tour Jacquemart, an emblem of Romans since the Middle Ages

Successively city gate, prison and public clock with its famous automaton: the bonhomme Jacquemart

German :

Entdecken Sie im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes die Geschichte des Jacquemart-Turms, der seit dem Mittelalter das Wahrzeichen von Romans ist

Nacheinander Stadttor, Gefängnis und öffentliche Uhr mit seinem berühmten Automaten: dem Jacquemart-Männchen

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, venite a scoprire la storia della Tour Jacquemart, emblema dei romani fin dal Medioevo

Successivamente porta della città, prigione e orologio pubblico con il suo famoso automa: il gentiluomo Jacquemart

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, venga a descubrir la historia de la Tour Jacquemart, emblema de los romanos desde la Edad Media

Sucesivamente puerta de la ciudad, prisión y reloj público con su famoso autómata: el caballero Jacquemart

