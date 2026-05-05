Visites guidées de la villa La Grange, Parc La Grange,

Visites guidées de la villa La Grange 18 – 22 mai Parc La Grange

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-18T15:00:00+02:00 – 2026-05-18T16:30:00+02:00

Fin : 2026-05-22T18:00:00+02:00 – 2026-05-22T19:30:00+02:00

Informations pratiques

Public: adulte

Durée: 1h30

Prière de présenter une pièce d’identité le jour de la visite

Sur inscription (nombre de places limité), via un formulaire en ligne, dès le mardi 21 avril, 10h.

Accueil

Entrée principale de la villa La Grange (située au milieu du parc).

https://www.geneve.ch/actualites/visites-guidees-2026-villa-grange

Parc La Grange Quai Gustave-Ador, 1208 [{« type »: « link », « value »: « https://visites-villa-la-grange.eventwise.ch/accueil-9563/fr »}] [{« link »: « https://www.geneve.ch/actualites/visites-guidees-2026-villa-grange »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/parcs-jardins-plages-bains-publics/parc-la-grange/

La Ville de Genève organise des visites guidées de la villa La Grange, afin de permettre au public de découvrir les pièces de réception, les chambres et la bibliothèque de cette belle demeure.

N. Zermatten / Ville de Genève