Visites guidées de la villa La Grange, Parc La Grange,
Visites guidées de la villa La Grange, Parc La Grange, lundi 18 mai 2026.
Visites guidées de la villa La Grange 18 – 22 mai Parc La Grange
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-18T15:00:00+02:00 – 2026-05-18T16:30:00+02:00
Fin : 2026-05-22T18:00:00+02:00 – 2026-05-22T19:30:00+02:00
Informations pratiques
Public: adulte
Durée: 1h30
Prière de présenter une pièce d’identité le jour de la visite
Sur inscription (nombre de places limité), via un formulaire en ligne, dès le mardi 21 avril, 10h.
Accueil
Entrée principale de la villa La Grange (située au milieu du parc).
https://www.geneve.ch/actualites/visites-guidees-2026-villa-grange
Parc La Grange Quai Gustave-Ador, 1208 [{« type »: « link », « value »: « https://visites-villa-la-grange.eventwise.ch/accueil-9563/fr »}] [{« link »: « https://www.geneve.ch/actualites/visites-guidees-2026-villa-grange »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/parcs-jardins-plages-bains-publics/parc-la-grange/
La Ville de Genève organise des visites guidées de la villa La Grange, afin de permettre au public de découvrir les pièces de réception, les chambres et la bibliothèque de cette belle demeure.
N. Zermatten / Ville de Genève