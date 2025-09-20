Visites guidées de la ville de Valençay Office de tourisme du Pays de Valençay Valençay

Adulte : 2 € / Gratuit pour les moins de 18 ans. Maximum 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Un passionné local vous guidera à travers les monuments et lieux emblématiques de la ville (ancien Hôtel d’Espagne, Place de la Halle, Maison de Charité, la Filature, le Clos du Château…). Une belle occasion pour prolonger la visite du Château de Valençay ou pour découvrir Valençay autrement. Cette visite guidée s’adresse aussi bien aux touristes qu’aux habitants du territoire !

Office de tourisme du Pays de Valençay 2 avenue de Résistance 36600 Valençay Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire 02 54 00 04 42

