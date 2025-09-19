Visites guidées de La Voix du Nord Lille

Découvrez les coulisses du journal La Voix du Nord ! Le quotidien régional propose des visites guidées de son siège historique, situé sur la Grand Place à Lille, ainsi que des visites de l’usine d’impression de la Pilaterie à Marcq-en-Baroeul. La visite du site d’impression se déroule le soir, vous aurez l’occasion de voir les rotatives en fonctionnement et de repartir avec votre journal fraîchement imprimé ! La visite du siège vous permettra de découvrir la riche histoire du journal issu de la Résistance, qui a paru au grand jour à la Libération de Lille en septembre 1944. La visite guidée vous emmènera au coeur de la rédaction, sur le plateau de la TV Wéo, mais aussi dans les nombreux services qui participent à la vie du journal : ventes, marketing, publicité… Egalement au programme : un escape game, sur le thème du journalisme naturellement.

Take a behind-the-scenes look at La Voix du Nord! The regional daily offers guided tours of its historic headquarters on Lille’s Grand Place, as well as visits to the Pilaterie printing plant in Marcq-en-Baroeul. The tour of the printing site takes place in the evening, so you can see the presses in operation and leave with your freshly printed newspaper! A visit to the head office will reveal the rich history of the newspaper, which grew out of the Resistance and came into the light of day when Lille was liberated in September 1944. The guided tour will take you to the heart of the newsroom, to the Wéo TV set, and also to the many departments involved in the life of the newspaper: sales, marketing, advertising, etc. Also on the program: an escape game on the theme of journalism, naturally.

Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen der Zeitung La Voix du Nord! Die regionale Tageszeitung bietet Führungen durch ihren historischen Sitz auf dem Grand Place in Lille sowie Besichtigungen der Druckfabrik La Pilaterie in Marcq-en-Baroeul an. Die Besichtigung des Druckwerks findet am Abend statt. Sie haben die Gelegenheit, die Rotationsmaschinen in Betrieb zu sehen und Ihre frisch gedruckte Zeitung mit nach Hause zu nehmen! Bei der Besichtigung des Hauptsitzes erfahren Sie mehr über die reiche Geschichte der aus der Résistance hervorgegangenen Zeitung, die bei der Befreiung von Lille im September 1944 ans Licht der Öffentlichkeit trat. Die Führung führt Sie ins Herz der Redaktion, auf die Bühne des Fernsehsenders Wéo, aber auch in die zahlreichen Abteilungen, die am Leben der Zeitung beteiligt sind: Verkauf, Marketing, Werbung usw. Außerdem steht ein Escape Game auf dem Programm, bei dem es natürlich um das Thema Journalismus geht.

Andate dietro le quinte de La Voix du Nord! Il quotidiano regionale offre visite guidate alla sua sede storica sulla Grand Place di Lille e alla tipografia La Pilaterie di Marcq-en-Baroeul. La visita al sito di stampa si svolge di sera, in modo che possiate vedere le rotative in funzione e andarvene con il vostro giornale appena stampato! La visita alla sede centrale vi racconterà la ricca storia del giornale, nato dalla Resistenza e venuto alla luce con la liberazione di Lille nel settembre 1944. La visita guidata vi condurrà nel cuore della redazione, nel set televisivo di Wéo e nei numerosi dipartimenti coinvolti nella vita del giornale: vendite, marketing, pubblicità… In programma anche un gioco di fuga sul tema del giornalismo.

Descubra La Voix du Nord entre bastidores El diario regional ofrece visitas guiadas a su sede histórica, en la Grand Place de Lille, y a la imprenta La Pilaterie, en Marcq-en-Baroeul. La visita a la imprenta tendrá lugar por la tarde, para que pueda ver las rotativas en funcionamiento y marcharse con su periódico recién impreso La visita a la sede le permitirá conocer la rica historia del periódico, que nació en la Resistencia y vio la luz con la liberación de Lille en septiembre de 1944. La visita guiada le llevará al corazón de la redacción, al plató de Wéo TV, así como a los numerosos departamentos que intervienen en la vida del periódico: ventas, marketing, publicidad, etc. También en el programa: un juego de escape sobre el tema del periodismo, naturalmente.

