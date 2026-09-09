Visites guidées de l’abbatiale de Saint-Amand-de-Coly et de ses combles !, Abbatiale de Saint-Amand-de-Coly, Coly-Saint-Amand

Informations pratiques

Visites guidées de l’abbatiale de Saint-Amand-de-Coly et de ses combles ! 19 et 20 septembre Abbatiale de Saint-Amand-de-Coly Dordogne

Tarifs préférentiels. Sur inscription. Visites dans les combles limitées à 12 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les Amis de Saint-Amand-de-Coly invitent le public à découvrir toutes les facettes de l’abbaye !

Visites guidées à tarifs réduits, visite thématique autour des découvertes archéologiques, ateliers avec les artisans du village et conférence rythmeront ce week-end placé sous le signe du patrimoine bâti et vivant.

Trois visites guidées seront proposées le samedi et le dimanche à tarifs réduits (sur réservations au 05 53 51 98 92). Chacune d’entre elles permettra d’accéder aux combles de l’abbaye pour y découvrir une charpente exceptionnelle, les voûtes de l’édifice comme vous ne les avez jamais vues et les fameuses lauzes du Périgord !

• À 10h : Les Incontournables de l’Abbaye

Une visite complète pour découvrir l’histoire de l’abbaye : des remparts aux combles en passant par l’abbatiale. Le parcours permet de comprendre l’évolution du monument au fil des siècles et d’accéder à la charpente et à ses lauzes, juste au-dessus des voûtes de l’édifice.

Durée : 1h45. Tarifs : 4,50€ par adulte et 3€ pour les 7-14 ans.

• À 11h30 : Les Hauteurs de l’Abbaye

Après une découverte de l’abbatiale, cette visite conduit les participants jusque dans les combles. Au-dessus des voûtes se dévoilent une charpente remarquable, la couverture en lauzes ainsi qu’un point de vue inédit sur l’architecture de l’édifice.

Durée : 1h. Tarifs : 4€ par adulte et 3€ pour les 7-14 ans.

• À 16h30 : Les Combles de l’Abbaye

Une visite consacrée exclusivement aux parties hautes de l’abbatiale. Les visiteurs pourront observer les voûtes par le dessus, découvrir les techniques de construction employées autrefois et approcher au plus près la charpente et les lourdes lauzes qui recouvrent le monument.

Durée : 45 min. Tarif : 3€ par personne.

* combles inaccessibles aux moins de 7 ans

À 15h, Pierre-Marie Blanc, archéologue au CNRS et président de l’Association des Amis de Saint-Amand-de-Coly, proposera une visite gratuite de l’abbaye. Son regard de spécialiste permettra de mieux comprendre l’histoire du site, son organisation et les différentes transformations révélées par les recherches archéologiques.

Enfin, le samedi à 18h, une conférence intitulée « D’eau et de feu au monastère de Saint-Amand-de-Coly » viendra compléter cette programmation. Elle invitera le public à porter un nouveau regard sur la vie et l’histoire de l’ancien monastère à travers deux éléments essentiels qui ont façonné son fonctionnement et son évolution.

Renseignements et inscriptions : 05 53 51 98 92.

Abbatiale de Saint-Amand-de-Coly Le bourg, 24290 Saint-Amand-de-Coly Coly-Saint-Amand 24290 Saint-Amand-de-Coly Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « lesamisdestac@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 53 51 98 92 »}] L’église abbatiale de Saint-Amand-de-Coly, exceptionnelle à bien des titres, s’offre à vous au travers de visites guidées, d’un documentaire vidéo bilingue, d’une modélisation 3D et d’un spectacle projeté sur ses murs extérieurs à l’occasion du cinquantenaire de l’association des amis de Saint-Amand-de-Coly qui œuvre à la mise en valeur des patrimoines locaux.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’abbaye de Saint-Amand-de-Coly invite le public à découvrir toutes les facettes de ce monument emblématique du Périgord noir. Visites guidées à à…

©Association des Amis de Saint-Amand-de-Coly