Visites guidées de l’abbaye de Saint-Genis-des-Fontaines, Abbaye de Saint-Genis-des-Fontaines, Saint-Génis-des-Fontaines

Informations pratiques

Visites guidées de l’abbaye de Saint-Genis-des-Fontaines 19 et 20 septembre Abbaye de Saint-Genis-des-Fontaines Pyrénées-Orientales

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visites guidées du cloître et de l’abbatiale tout au long des deux journées.

Des expositions et des ventes de livres seront également proposées aux visiteurs.

Le dimanche en fin d’après-midi, des chants catalans et des sardanes viendront clôturer la manifestation dans une ambiance conviviale, suivis d’un pot de l’amitié.

Abbaye de Saint-Genis-des-Fontaines 13 rue Clemenceau 66740 Saint-Genis-des-Fontaines Saint-Génis-des-Fontaines 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 89 84 33 https://www.saint-genis-des-fontaines.fr/ https://www.facebook.com/mairie.saintgenis Fondé à l’époque carolingienne et dédié à saint Genis, martyr d’Arles mort en 303, ce monastère bénédictin témoigne de plus de mille ans d’histoire.

Détruit au milieu du IXᵉ siècle lors des incursions normandes, il est rapidement reconstruit et connaît un important développement architectural tout au long du Moyen Âge, avec notamment le voûtement de l’église au XIIᵉ siècle et la construction du cloître au XIIIᵉ siècle.

Édifiée en même temps que le monastère, l’église Saint-Michel se distingue par sa remarquable façade sculptée. Son linteau en marbre blanc constitue la plus ancienne sculpture romane datée connue, réalisée en 1019-1020. Deux parkings situés à moins de 100 mètres de l’abbaye permettent un accès facile au site.

Visites guidées du cloître et de l’abbatiale lors des deux journées.

©Frédéric Hédelin