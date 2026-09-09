Visites guidées de l’abbaye de Vaucelles « 900 ans d’histoire », Abbaye de Vaucelles, Les Rues-des-Vignes

Informations pratiques

Visites guidées de l’abbaye de Vaucelles « 900 ans d’histoire » 19 et 20 septembre Abbaye de Vaucelles Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Partez à la découverte de l’histoire fascinante de l’abbaye Notre-Dame de Vaucelles, fondée en 1132 au coeur des marais de l’Escaut. Au fil de cette visite guidée, vous découvrirez comment les moines cisterciens ont bâti un lieu devenu l’une des plus puissantes abbayes du Moyen Âge, à la fois entre religieux, culturel et diplomatique. Entre vestiges remarquables, récits de prospérité et périodes plus tourmentées, votre guide vous fera revivre près de neuf siècles d’histoire.

Abbaye de Vaucelles Hameau de Vaucelles, 59258 Les Rues-des-Vignes, France Les Rues-des-Vignes 59258 Nord Hauts-de-France +33359731498 https://abbayedevaucelles.fr L’abbaye est fondée au XIIe siècle par les moines cisterciens. Elle a eu une histoire faite de renaissances successives jusqu’à son acquisition par le Département du Nord en 2017 avec l’ambition de poursuivre le travail de restauration engagé et de développer la programmation artistique et culturelle.

Partez à la découverte de l’histoire fascinante de l’abbaye Notre-Dame de Vaucelles, fondée en 1132 au coeur des marais de l’Escaut. Au fil de cette visite guidée, vous découvrirez comment les moines…

©Abbaye de Vaucelles