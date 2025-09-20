Visites guidées de l’ancien Couvent des Augustines Hospitalières Mairie de Guingamp Guingamp

Visites guidées de l’ancien Couvent des Augustines Hospitalières 20 et 21 septembre Mairie de Guingamp Côtes-d’Armor

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Construit au XVIIe siècle avec les pierres provenant de la démolition du château de Pierre II et des remparts de la ville, cet ancien couvent servit d’hôpital, puis de lycée pour garçons. Depuis 1970, il abrite l’Hôtel de Ville. La chapelle de style baroque sert aujourd’hui d’espace d’exposition. Le cloître accueille des oeuvres de Paul Sérusier, peintre post-impressionniste qui fut influencé par Paul Gauguin et Maurice Denis.

Le Calandre club d’Armor exposera une quarantaine de véhicules anciens. Dimanche 21, de13h30 à 18h – Place du Champ au Roy.

Mairie de Guingamp 1 place du Champ au Roy 22200, Guingamp Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne 02.96.40.64.40 https://www.villeguingamp.bzh

Mairie de Guingamp