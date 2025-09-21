Visites guidées de l’Apothicairerie de l’ancien Hôtel-Dieu, Villefranche-sur-Saône Office du tourisme Destination Beaujolais Villefranche-sur-Saône

Visites guidées de l'Apothicairerie de l'ancien Hôtel-Dieu, Villefranche-sur-Saône Dimanche 21 septembre, 14h30

Visites guidées sur réservations à : resa.pahbeaujolais@villefranche.net. Visites toutes les 30mn: 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30 et 17h. Places limitées.

Venez (re)découvrir cet ensemble remarquable sauvegardé par la ville de Villefranche-sur-Saône avec l’aide de la Direction Régionale des Affaires Culturelles et l’Hôpital Nord-Ouest.

L’hôtel-Dieu est édifié en 1643. A la fin du 17e siècle, une apothicairerie utilisée par les sœurs hospitalières est aménagée au rez-de-chaussée. Pendant plusieurs siècles, l’hôtel-Dieu reçoit indigents et malades. En 1983, l’hôpital de Villefranche quitte le centre-ville pour Gleizé. L’apothicairerie est alors classée au titre des monuments historiques et déménage dans les locaux du nouvel équipement. Le don de l’Hôpital Nord-Ouest à la ville de Villefranche-sur-Saône de la pharmacie a permis à ce patrimoine de revenir dans son lieu d’origine.

Office du tourisme Destination Beaujolais 96 rue de la Sous-préfecture, 69400 Villefranche-sur-Saône Villefranche-sur-Saône 69400 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « resa.pahbeaujolais@villefranche.net »}]

©Louis Peyron