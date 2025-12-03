Visites guidées de l’avent La Biscuiterie Lolmède

Angoulême Charente

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03 14:30:00

fin : 2025-12-03 15:30:00

Date(s) :

2025-12-03

Il est temps de s’accorder un moment de douceur. Laissez-vous conter tout l’univers de la biscuiterie Lolmède tout en dégustant les spécialités de la maison.



Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme.

.

Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 16 84 info@angouleme-tourisme.com

English :

It’s time to indulge in a moment of sweetness. Let us tell you all about the Lolmède cookie factory, while you sample our house specialties.



Reservations required at the tourist office.

German :

Es ist an der Zeit, sich einen süßen Moment zu gönnen. Lassen Sie sich die ganze Welt der Biskuitfabrik Lolmède erzählen und probieren Sie dabei die Spezialitäten des Hauses.



Reservierung bei der Touristeninformation erforderlich.

Italiano :

È il momento di concedersi un momento di dolcezza. Lasciate che vi raccontiamo tutto sul biscottificio Lolmède mentre assaggiate le nostre specialità.



Prenotazione obbligatoria presso l’ufficio turistico.

Espanol :

Es hora de regalarse un momento de dulzura. Déjenos contarle todo sobre la fábrica de galletas Lolmède mientras degusta nuestras especialidades.



Imprescindible reservar en la oficina de turismo.

L’événement Visites guidées de l’avent La Biscuiterie Lolmède Angoulême a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême