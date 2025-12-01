Visites guidées de l’avent l’atelier Les Mains Sales

Angoulême Charente

Début : 2025-12-17 14:30:00

fin : 2025-12-17 15:30:00

2025-12-17

Seul atelier implanté au cœur d’Angoulême, les Mains Sales vous accueille pour une découverte de l’imprimerie d’Art en sérigraphie spécialisé dans l’estampe et studio de design graphique.



Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme.

Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 16 84 info@angouleme-tourisme.com

English :

The only workshop in the heart of Angoulême, Les Mains Sales welcomes you to discover the art of silkscreen printing and graphic design.



Reservations required at the tourist office.

German :

Les Mains Sales ist das einzige Atelier im Herzen von Angoulême und bietet Ihnen einen Einblick in die Kunstdruckerei mit Siebdruck, spezialisiert auf Druckgrafik und Grafikdesign.



Reservierung bei der Touristeninformation erforderlich.

Italiano :

Unico laboratorio nel cuore di Angoulême, Les Mains Sales vi accoglie per farvi scoprire l’arte della serigrafia, specializzata nella stampa e nella grafica.



Prenotazione obbligatoria presso l’ufficio turistico.

Espanol :

Único taller en el corazón de Angulema, Les Mains Sales le invita a descubrir el arte de la serigrafía, especializado en el grabado y el diseño gráfico.



Imprescindible reservar en la oficina de turismo.

