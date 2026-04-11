Visites guidées de l’église de Lapleau, Église de Lapleau, Lapleau
samedi 19 septembre 2026 · Église de Lapleau · Lapleau
Informations pratiques
Visites guidées de l’église de Lapleau 19 et 20 septembre Église de Lapleau Corrèze
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Samedi : visites guidées de l’église et de ses joyaux, notamment son trésor et ses vitraux classés, ainsi que découverte des traces historiques visibles sur la place de l’Église, comme l’ancienne bascule et l’ancien cimetière.
Dimanche : visite libre, église ouverte toute la journée.
Église de Lapleau Place de l’église, 19550 Lapleau Lapleau 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
Samedi : Visites guidées de l’Eglise et de ses joyaux (son Trésor et ses vitraux classés) ainsi que découverte des traces historiques sur la place de l’Eglise (ancienne bascule, ancien cimetière)
©Mairie de Lapleau