Visites guidées de l’église de Saint-Laurent-la-Roche, Église de Saint-Laurent-la-Roche, Saint-Laurent-la-Roche

Informations pratiques

Visites guidées de l’église de Saint-Laurent-la-Roche 19 et 20 septembre Église de Saint-Laurent-la-Roche Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Des bénévoles passionnés de l’association AMIVE feront découvrir aux visiteurs un pan de notre histoire comtoise et revivre des personnages d’antan dont on retrouve trace dans l’église.

– Philibert de Chalon, prince d’Orange et chef des armées de l’empereur Charles Quint, mort à 28 ans en 1530 et représenté sous les traits d’un roi mage sur une exceptionnelle peinture murale datant du début du XVIe découverte dans les années 60,

– Huguette de Sainte-Croix, accusée d’avoir fait assassiner en 1328 son époux Etienne de Saint-Dizier, seigneur de Saint-Laurent-la-Roche,

– Charlotte de la Favée, morte en couche, aimée et pleurée par son mari Renobert de Mont Saint-Ligier en 1608,

– Van der Meulen, peintre officiel des conquêtes de Louis XIV, auteur de deux gravures du château de Saint-Laurent-la-Roche au moment de la conquête de la Franche Comté

– et bien d’autres anecdotes pour expliquer la statuaire, les tableaux, vitraux et peintures murales

On peut coupler la visite avec un tour au belvédère de la Madone, qui offre une vue panoramique époustouflante sur la plaine de Bresse et le Jura.

Église de Saint-Laurent-la-Roche Chemin de l’Église, Saint-Laurent-la-Roche, 39570 La Chailleuse Saint-Laurent-la-Roche 39570 Saint-Laurent-la-Roche Jura Bourgogne-Franche-Comté 06 60 46 27 45 http://amive.fr https://www.facebook.com/amivesaintlaurent Cette église du XIVe siècle est classée au titre des Monuments historiques.

Située dans un cadre unique, sur le premier contrefort du Jura, elle recèle des œuvres particulièrement intéressantes.

Ancien prieuré, puis paroisse des villages alentours, cette église comporte de nombreux éléments remarquables, dont une peinture murale « L’adoration des mages », datant du début du XVIe et découverte dans les années 1960, qui représente vraisemblablement Philibert de Chalon. Elle fait l’objet d’une étude avec un comité scientifique actuellement.

Le tableau « Notre-Dame des sept douleurs », daté de 1613, est également extrêmement intéressant. Vous y trouverez également un retable baroque, des statues, des vitraux représentant saint Laurent, une statuaire importante et des têtes de moines sculptées dans la pierre.

Les visiteurs découvriront l’histoire émouvante de Charlotte de la Favée, morte en couche, et en mémoire de qui son mari fit graver une inscription commémorative dans la chapelle seigneuriale.

La visite de l’église est un but de promenade qui peut se poursuivre par le belvédère de la Madone, qui offre un panorama sur toute la Bresse. Le site de Saint-Laurent-la-Roche est également à la croisée de belles randonnées sur les crêtes ou en forêt. parking devant l’église.

Des bénévoles passionnés de l’association AMIVE feront découvrir aux visiteurs un pan de notre histoire comtoise et revivre des personnages d’antan dont on retrouve trace dans l’église.

©amive