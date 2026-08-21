Visites guidées de l’église de Saulcet, Eglise Saint-Julien, Saulcet

Informations pratiques

Visites guidées de l’église de Saulcet 19 et 20 septembre Eglise Saint-Julien Allier

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Une guide vous fera découvrir les peintures murales de l’église Saint Julien et son histoire

Exposition de vêtements sacerdotaux

Exposition de photos du patrimoine de Saulcet et vues du site hier /aujourd’hui

Eglise Saint-Julien Place de l’église 03500 Saulcet Saulcet 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +336 03 72 13 80 L’église romane de Saulcet présente une collection de peintures murales datant de la fin de l’époque romane à la Renaissance. Au côté de sujets classiques comme la Vierge ou les Christs en gloire , des peintures plus rares sont présentes à Saulcet: miracle de St Jacques, de St Louis etc… Le nombre et la variété des sujets font de l’église un site exceptionnel en Auvergne.

Une guide vous fera découvrir les peintures murales de l’église Saint Julien et son histoire

©Saulcet patrimoines