Visites guidées de l’église et du Grand-Orgue Rue du Port Preignac

Informations pratiques

Preignac

Visites guidées de l’église et du Grand-Orgue

Rue du Port Eglise St Vincent Preignac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du patrimoine visites guidées de l’église, de l’orgue et auditions.

La façade seule est en pierre ainsi que le clocher en forme de dôme qui la surmonte. Le vaisseau comprend une nef principale avec collatéraux. Chaque nef se termine par une abside. Le tout est voûté sur armature en bois avec enduits. Les façades latérales et postérieure sont en maçonnerie de moellon revêtu d’un crépis. Comme la plupart des façades du XVIIIe siècle, celle de cette église comprend deux ordres à pilastres superposés, celui du bas dorique, l’ordre supérieur ionique avec fronton sur l’avant-corps central. Le clocher sur plan octogonal est orné, à l’étage, d’un beffroi de colonnes dégagées corinthiennes formant contrefort sur chacun de ses angles. Une petite coupole en plomb avec lanternon et pyramide d’amortissement le termine. .

Rue du Port Eglise St Vincent Preignac 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 36 60 74 67

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visites guidées de l’église et du Grand-Orgue

L’événement Visites guidées de l’église et du Grand-Orgue Preignac a été mis à jour le 2026-09-08 par La Gironde du Sud