Visites guidées de l’église Notre-Dame-en-Saint-Melaine Église Notre-Dame-en-Saint-Mélaine Rennes

Visites guidées de l’église Notre-Dame-en-Saint-Melaine 20 et 21 septembre Église Notre-Dame-en-Saint-Mélaine Ille-et-Vilaine

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Cette ancienne abbatiale du monastère de Saint-Melaine a connu une phase de travaux importante. Une intervention prioritaire a été engagée sur les quatre collatéraux : restauration et reprise structurelle des charpentes bois, remplacement des ardoises et reprises de maçonnerie associées à la charpente.

La restauration et la mise en valeur de cet élément patrimonial majeur dans l’histoire de Rennes, s’accompagne d’une préservation des martinets noirs et du patrimoine végétal jouxtant l’édifice.

L'abbaye, dont la fondation remonte au VIe siècle, est la plus ancienne du département et l'une des plus importantes de l'ouest de la France entre le XIe siècle et la Révolution. Cette longue histoire, qui débute à proximité du lieu de sépulture de Mélaine, ancien évêque de Rennes, est marquée notamment par l'œuvre des Bénédictins à partir de 1030 et des Mauristes au XVIIe siècle. Les témoignages architecturaux qui subsistent aujourd'hui sont principalement l'aile ouest des bâtiments conventuels qui abrita un hôpital de 1793 à 1939 ; une galerie du cloître mauriste adossée à l'édifice précédent ; l'ancien logis abbatial devenu palais épiscopal au XVIIIe siècle puis bâtiment administratif à partir de 1905 ; l'église, édifice complexe représentant un concentré d'évolution architecturale depuis le haut Moyen Age jusqu'au XIXe siècle.

Cette ancienne abbatiale du monastère de Saint-Melaine va connaître une phase de travaux importante.

Franck Hamon