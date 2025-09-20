Visites guidées de l’Eglise Saint-Christophe Journées Européennes du Patrimoine Chissey-sur-Loue
Eglise Saint-Christophe Chissey-sur-Loue Jura
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2025, l’association de conservation du patrimoine de Chatelay, Germigney, Chissey-sur-Loue propose des visites guidées de l’Eglise Saint-Christophe
– samedi 20 et dimanche 21 septembre visite libre de 9h00 à 19h00.
– samedi: visite guidée à 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 et 18h00.
– dimanche: visite guidée à 14h00, 15h00, 16h00 et 17h00. .
Eglise Saint-Christophe Chissey-sur-Loue 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté macchioni.films@gmail.com
