Visites guidées de l’Eglise Saint-Christophe Journées Européennes du Patrimoine Chissey-sur-Loue

Eglise Saint-Christophe Chissey-sur-Loue Jura

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 15:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2025, l’association de conservation du patrimoine de Chatelay, Germigney, Chissey-sur-Loue propose des visites guidées de l’Eglise Saint-Christophe

– samedi 20 et dimanche 21 septembre visite libre de 9h00 à 19h00.

– samedi: visite guidée à 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 et 18h00.

– dimanche: visite guidée à 14h00, 15h00, 16h00 et 17h00. .

Eglise Saint-Christophe Chissey-sur-Loue 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté macchioni.films@gmail.com

