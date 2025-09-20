Visites guidées de l’église Saint-Martin de Burelles église Saint-Martin Burelles

Visites guidées de l’église Saint-Martin de Burelles église Saint-Martin Burelles samedi 20 septembre 2025.

Visites guidées de l’église Saint-Martin de Burelles 20 et 21 septembre église Saint-Martin Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

visite de l’église-fortifiée Saint-Martin de Burelles, du choeur en passant par le transept et le narthex jusquà la salle des gardes au premier étage puis plus haut vers le beffroi de la cloche et la grande salle de refuge. Un ordinateur au rez de chaussée permet de faire une visite virtuelle des étages pour les personnes à mobilité réduite et des jeux et coloriages sont proposés aux enfants.

église Saint-Martin rue de l’église 02140 Burelles Burelles 02140 Aisne Hauts-de-France 06 36 08 24 00 Les samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025, venez découvrir le patrimoine architectural de l’église Saint-Martin de Burelles à travers une visite libre ou guidée de l’édifice avec départ toutes les heures de 10h00 à 18h00. N’hésitez pas à réserver un créneau pour pouvoir adapter votre visite. Des jeux pour les plus jeunes, une visite virtuelle des étages sur un ordinateur pour les plus âgés. Vous découvrirez l’architecture gothique du chœur en pierres blanches rebâti sur la base d’une ancienne église romane du XIIème siècle qui a évolué jusqu’ en 1610-1630 avec la grande baie axiale de style Louis XIII aujourd’hui murée et l’impressionnante fortification en briques du transept et de la tour-porche avec son immense salle de refuge à l’étage dont la date d’édification est à situer, d’après l’étude récente rendue en 2017, entre 1540 et 1550.

visite de l’église-fortifiée Saint-Martin de Burelles, du choeur en passant par le transept et le narthex jusquà la salle des gardes au premier étage puis plus haut vers le beffroi de la cloche et la…

J-MV.