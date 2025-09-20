Visites guidées de l’Église Saint-Michel de Morangis Église Saint-Michel Morangis

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’Église Saint-Michel de Morangis vous ouvre ses portes. Découvrez la richesse architecturale de l’édifice lors de visites guidées.

Vous pourrez également plonger dans les coulisses de la restauration de la cathédrale la plus célèbre de France avec l’exposition « Notre-Dame de Paris : l’aventure de la restauration » *. Elle vous raconte le chantier hors norme de Notre-Dame de Paris, entre défis architecturaux, savoir-faire d’exception et émotion patrimoniale.

* L’exposition « Notre-Dame de Paris : l’aventure de la restauration » est conçue par l’établissement public Rebâtir Notre-Dame de Paris, maître d’ouvrage du chantier de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Plus d’informations sur rebatirnotredamedeparis.fr et @rebatirnotredamedeparis (Facebook et Instagram).

Église Saint-Michel 2 place Lucien Boilleau 91420 Morangis Morangis 91420 Essonne Île-de-France

visite commentée

Rebâtir Notre-Dame