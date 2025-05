Visites guidées de l’église – Saint Michel Mont Mercure Sèvremont, 11 juillet 2025 17:00, Sèvremont.

Vendée

Visites guidées de l’église Saint Michel Mont Mercure Eglise Sèvremont Vendée

Début : 2025-07-11 17:00:00

fin : 2025-08-02 19:00:00

2025-07-11

2025-07-12

2025-07-18

2025-07-19

2025-07-25

2025-07-26

2025-08-01

2025-08-02

2025-08-08

2025-08-09

2025-08-15

2025-08-16

2025-08-22

2025-08-23

Visites de l’église de Saint Michel Mont Mercure, point culminant de la Vendée et son clocher accessible en 199 marches.

Au clocher de St Michel Mont Mercure, vous êtes au point culminant de la Vendée 290 mètres d’altitude !

Les vendredis et samedis de l’été, des guides vous font découvrir l’histoire de cette église insolite !

Les 199 marches vous permettent d’accéder au sommet de la tour de 42 mètres de haut, surmontée de la statue de l’Archange Saint Michel. Magnifique panorama sur le bocage vendéen, et table d’orientation autour de l’église.

De 17h à 19h. Gratuit. .

Saint Michel Mont Mercure Eglise

Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 57 22 19

English :

Visit the church of Saint Michel Mont Mercure, the highest point in the Vendée, with its bell tower accessible by 199 steps.

German :

Besichtigungen der Kirche von Saint Michel Mont Mercure, dem höchsten Punkt der Vendée, und ihres Glockenturms, der über 199 Stufen erreichbar ist.

Italiano :

Visitate la chiesa di Saint Michel Mont Mercure, il punto più alto della Vandea, con il suo campanile accessibile da 199 gradini.

Espanol :

Visite la iglesia de Saint Michel Mont Mercure, el punto más alto de la Vendée, con su campanario accesible por 199 escalones.

