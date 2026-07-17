Visites guidées de l’église St Maurice, Église Saint-Maurice, Sennecey-lès-Dijon

Informations pratiques

Visites guidées de l’église St Maurice 19 et 20 septembre Église Saint-Maurice Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visites guidées de la petite église de notre village, joliment restaurée en 2024. Venez découvrir ce monument millénaire, partie du patrimoine de notre commune. Les visites seront animées par les bénévoles de l’association « Les Amis de l’église St Maurice ».

Église Saint-Maurice 21800 Sennecey-lès-Dijon Sennecey-lès-Dijon 21800 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 47 08 36 Parking sur place.

Visites guidées de la petite église de notre village, joliment restaurée en 2024. Venez découvrir ce monument millénaire, partie du patrimoine de notre commune. Visites animées par les bénévoles de…

©Veronica Chapperon – AESM