Visites guidées de l’Espace Niemeyer – Siège du Parti communiste français Espace Niemeyer – Siège du Parti communiste français Paris

Tarif : 10€, groupes de visites de 20 pers max, à 10h, 14h et 16h

Début : 2025-10-17T09:30:00 – 2025-10-17T19:30:00

Fin : 2025-10-18T09:30:00 – 2025-10-18T19:30:00

Nous sommes ravis de vous accueillir cette année à l’occasion des Journées nationales de l’architecture.

Placée sous le thème de « l’architecture du quotidien », cette édition vous invite à vivre une expérience unique au cœur de l’un des chefs-d’œuvre de l’architecture moderne, imaginé par le célèbre architecte brésilien Oscar Niemeyer.

L’entrée se fait uniquement sur billetterie limitée en ligne, au tarif de 10 €. Aucune vente ne sera effectuée sur place.

Votre participation aux Journées nationales de l’architecture vous donnera accès à une visite guidée du bâtiment, vous permettant de découvrir des espaces inédits, tels que la salle du Comité Exécutif National située au 5ᵉ étage.

Après la visite, vous pourrez également profiter librement des espaces accessibles ou encore assister aux projections proposées.

Le Siège du Parti communiste français, chef d'œuvre d'Oscar Niemeyer, est une rare expression de l'architecture moderne dans Paris autant qu'un manifeste politique à part entière.

En 1965, le Parti communiste français dont les locaux sont dispersés dans Paris, décide de lancer la construction d’un nouveau siège pour accueillir sa direction nationale.

C’est à l’architecte brésilien Oscar Niemeyer, déjà célèbre pour son architecture d’avant garde et la construction de la capitale du brésil Brazilia, qu’est confié cette tache. Militant communiste, celui-ci vit en France depuis quelques années, ayant fuit la dictature qui sévit dans son pays. Il a notamment réalisé en France le centre culturel de la Ville du Havre dit « Le Volcan », la Bourse du Travail de Bobigny, ou encore l’ancien siège de l’Humanité à Saint-Denis.

Entouré Jean Deroche, Paul Chemetov et Jean-Maur Lyonnet, Oscar Niemeyer a gracieusement offert les lignes du Siège au Parti communiste français et aux parisiens. Le siège sera construit en 2 temps, entre 1969 et 1980.

L’Espace Niemeyer est l’incarnation en France de l’exceptionnelle créativité du courant moderniste au XXe siècle. Il est une démonstration des possibilités techniques offertes par le béton l’acier et le verre qui préfigure l’architecture du XXIe siècle.

La construction débute donc en 1968 pour la première tranche qui comprend l’immeuble de 6 étages, la tour technique, la partie du hall plan, une partie du 1er sous-sol et les 2 niveaux de parking en sous-sol. Les travaux s’arrêtent en 1971.

La 2e tranche se fera plus tard, entre 1978-1980. Entre temps subsiste sur la parcelle un vieil immeuble insalubre et ce délai permet au PCF d’animer une importante souscription cruciale pour l’achèvement du programme. Cette deuxième tranche est composée du Hall en pente, d’une partie du 1er sous-sol, de la coupole et de l’esplanade d’entrée.

Le bâtiment repose sur 5 pilotis dont les fondations descendent à 35 mètres, mesure un peu plus de 26 mètres de haut, 67 mètres de long et 11,5m de large. Le 6e étage qui accueillait le restaurant a aujourd’hui été transformé en étage de bureaux

Le hall doit être perçu comme une promenade architecturale. Les courbes de béton (voiles) ainsi que les autres éléments de béton (escalier, tour technique…) créent des espaces différents visibles uniquement si l’on se déplace dans ce hall. Ces espaces distincts ne sont pas fermés et restent ouverts vers les autres. La continuité de ce hall est fluide. L’éclairage périmétrique ou ponctuel est semblable à un sous-bois (allée clairière).

Dix puits de lumière sous le bâtiment le long de la coupole permettent de donner un coté vivant à cet espace enterré. Les ombres diffèrent selon l’heure de la journée. Les courbes de son plancher rappellent celles de l’esplanade. Tous ces éléments permettent de dire que l’architecture de Niemeyer est sensuelle.

La coupole, dôme de béton de base conique se termine par une calotte sphérique représentant le ventre fécond d’une mère. Les lamelles d’aluminium ionisé assurent à cette salle une décoration et une très belle acoustique par des pièges à son ainsi qu’un éclairage diffus. Cette salle comprend 250 places assises et sa capacité peut augmenter à 300. Le mobilier est dessiné par Niemeyer. Son rayon est de 11m et sa hauteur d’environ 11m également.

Le siège est classé dans son intégralité au titre des monuments historiques depuis le 26 mars 2007. Métro Colonel Fabien > Ligne 2

Métro Jaurès > Ligne 5

Bus > 46 et 75

Vélib’ : 10038 – COLONEL FABIEN

© Jérémie Léon