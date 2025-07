Visites guidées de l’été Coriolan supplié par sa famille de Nicolas Poussin Musée Nicolas Poussin Les Andelys

Visites guidées de l’été Coriolan supplié par sa famille de Nicolas Poussin Musée Nicolas Poussin Les Andelys mercredi 6 août 2025.

Visites guidées de l’été Coriolan supplié par sa famille de Nicolas Poussin

Musée Nicolas Poussin 2 rue Sainte-Clotilde Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-06 16:00:00

fin : 2025-08-06

Date(s) :

2025-08-06

Venez découvrir les secrets du chef-d’œuvre du musée Nicolas Poussin, le tableau Coriolan supplié par sa famille

Inscriptions recommandées au 02 32 54 31 78 ou à musee.nicolaspoussin@ville-andelys.fr (places limitées)

Venez découvrir les secrets du chef-d’œuvre du musée Nicolas Poussin, le tableau Coriolan supplié par sa famille

Inscriptions recommandées au 02 32 54 31 78 ou à musee.nicolaspoussin@ville-andelys.fr (places limitées) .

Musée Nicolas Poussin 2 rue Sainte-Clotilde Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 31 78 musee.nicolaspoussin@ville-andelys.fr

English : Visites guidées de l’été Coriolan supplié par sa famille de Nicolas Poussin

Discover the secrets of the Nicolas Poussin Museum’s masterpiece, the painting « Coriolan begged by his family »

Registration recommended: 02 32 54 31 78 or musee.nicolaspoussin@ville-andelys.fr (places are limited)

German :

Entdecken Sie die Geheimnisse des Meisterwerks des Nicolas-Poussin-Museums, das Gemälde « Coriolan supplié par sa famille » (Coriolan wird von seiner Familie angefleht)

Anmeldung empfohlen unter 02 32 54 31 78 oder musee.nicolaspoussin@ville-andelys.fr (begrenzte Plätze)

Italiano :

Venite a scoprire i segreti del capolavoro del Museo Nicolas Poussin, il dipinto « Coriolano implorato dalla sua famiglia »

Iscrizione consigliata al numero 02 32 54 31 78 o all’indirizzo musee.nicolaspoussin@ville-andelys.fr (i posti sono limitati)

Espanol :

Venga a descubrir los secretos de la obra maestra del Museo Nicolas Poussin, el cuadro « Coriolano rogado por su familia »

Inscripción recomendada en el 02 32 54 31 78 o en musee.nicolaspoussin@ville-andelys.fr (plazas limitadas)

L’événement Visites guidées de l’été Coriolan supplié par sa famille de Nicolas Poussin Les Andelys a été mis à jour le 2025-07-16 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération