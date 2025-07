Visites guidées de l’été L’art religieux dans le patrimoine pictural des Andelys Musée Nicolas Poussin Les Andelys

Musée Nicolas Poussin 2 rue Sainte-Clotilde Les Andelys Eure

Les Andelys possèdent un patrimoine pictural très important, que vous êtes invités à découvrir grâce à cette visite guidée du musée Nicolas Poussin et de la collégiale Notre-Dame des Andelys.

Inscriptions recommandées au 02 32 54 31 78 ou à musee.nicolaspoussin@ville-andelys.fr (places limitées)

English : Visites guidées de l’été L’art religieux dans le patrimoine pictural des Andelys

Les Andelys has a rich pictorial heritage, which you are invited to discover on this guided tour of the Nicolas Poussin Museum and the Collegiate Church of Notre-Dame des Andelys.

Registration recommended on 02 32 54 31 78 or musee.nicolaspoussin@ville-andelys.fr (places are limited)

German :

Les Andelys besitzt ein sehr bedeutendes malerisches Erbe, das Sie dank dieser Führung durch das Museum Nicolas Poussin und die Stiftskirche Notre-Dame des Andelys entdecken können.

Anmeldung empfohlen unter 02 32 54 31 78 oder musee.nicolaspoussin@ville-andelys.fr (begrenzte Anzahl an Plätzen)

Italiano :

Les Andelys possiede un ricco patrimonio pittorico, che vi invitiamo a scoprire durante questa visita guidata al Museo Nicolas Poussin e alla Collegiata di Notre-Dame des Andelys.

Iscrizione consigliata al numero 02 32 54 31 78 o musee.nicolaspoussin@ville-andelys.fr (i posti sono limitati)

Espanol :

Les Andelys poseen un rico patrimonio pictórico, que le invitamos a descubrir en esta visita guiada al Museo Nicolas Poussin y a la Colegiata de Notre-Dame des Andelys.

Se recomienda inscribirse en el 02 32 54 31 78 o en musee.nicolaspoussin@ville-andelys.fr (plazas limitadas)

