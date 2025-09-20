Visites guidées de l’exposition Alechinsky Musée PAB Alès

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Cette exposition unique de son travail sur papier, réunit près de 200 œuvres, certaines rarement présentées – dessins, gravures, papiers marouflés et livres d’artiste – et couvre huit décennies de création. L’occasion aussi de rendre hommage à l’amitié entre l’artiste et le fondateur du Musée, Pierre André Benoit.

Musée PAB 52 montée des Lauriers, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie

©Musée-bibliothèque Pierre André Benoit