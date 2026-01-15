Visites guidées de l’exposition Alluvion d’Eva Nielsen Le MAT Chapelle des Ursulines Ancenis-Saint-Géréon

Visites guidées de l’exposition Alluvion d’Eva Nielsen Le MAT

Le MAT vous propose des guidées guidées le midi de l’exposition d’Eva Nieslen dans la Chapelle des Ursulines.

Eva Nielsen explore les frontières entre la photographie, la sérigraphie et la peinture. Ses œuvres, composées de fragments d’images et d’un assemblage de différentes matières, se déploient sur de nombreux supports tels que l’huile, la soie ou l’organza. Lauréate de la Résidence Bullukian Fontevraud, Eva Nielsen a conçu Alluvion à la suite d’un road trip. L’exposition se présente comme une odyssée artistique et spirituelle entre les bords de Loire et du Rhône.

Les productions d’Eva Nielsen regorgent de ces panoramas mystérieux, aux passages impénétrables où le réel semble se décomposer pour mieux se reconstruire dans des reliefs sédimentés aux textures sablonneuses, telles des empreintes de temps géologiques. La peinture est alors envahie de ces fines particules de résidus qui se déposent et se dissolvent lentement sur le papier photographique, la toile et le voile. Des traces infimes, patientes et actives, qui font surface et que l’artiste traduit dans des compositions aux couleurs intenses mais fugaces.

À l’invitation du MAT, Eva Nielsen imagine un nouveau déploiement d’Alluvion à l’échelle de la Chapelle des Ursulines.

Commissariat Fanny Robin, Directrice artistique de la Fondation Bullukian, Emmanuel Morin, Directeur artistique et culturel de l’Abbaye royale de Fontevraud et Isabelle Tellier, Directrice du MAT centre d’art contemporain du Pays d’Ancenis.

Exposition du 24 janvier au 12 avril.

Entrée libre, les samedis et dimanches de 15h à 18h et sur rendez-vous au MAT Ancenis-Saint-Géréon, chapelle des Ursulines. .

Chapelle des Ursulines Avenue de la Davrays Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 98 08 64 mediation-ancenis@lemat-centredart.com

English :

The MAT offers lunchtime guided tours of Eva Nieslen’s exhibition in the Chapelle des Ursulines.

