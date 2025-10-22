Visites guidées de l’exposition Banquet au Château de Flers ! Villeneuve-d’Ascq

Visites guidées de l’exposition Banquet au Château de Flers ! Villeneuve-d’Ascq mercredi 22 octobre 2025.

Visites guidées de l’exposition Banquet au Château de Flers !

Chemin du Chat Botté Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 16:00:00

fin : 2025-10-29 17:00:00

Date(s) :

2025-10-22 2025-10-29

**Pendant les vacances d’automne, notre guide vous plonge dans l’ambiance des banquets du 17ème siècle avec l’exposition Banquet au Château de Flers !**

Les mercredis 22 et 29 octobre et le vendredi 24 octobre de 16h à 17h, parcourez les caves du Musée du Château de Flers avec notre guide à travers l’exposition Banquet au Château de Flers !

**Dans le cadre de Fiesta, 7e édition de lille3000**

Pour en savoir plus sur l’exposition Banquet au Château de Flers [https://www.villeneuvedascq.fr/agenda/2067/evenement/77281150/exposition-banquet-au-chateau-de-flers](https://www.villeneuvedascq.fr/agenda/2067/evenement/77281150/exposition-banquet-au-chateau-de-flers)

Sur inscription

[https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/visites-museeeduchateau](https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/visites-museeeduchateau)

Chemin du Chat Botté Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France museeduchateaudeflers@villeneuvedascq.fr

English :

**During the autumn vacations, our guide plunges you into the atmosphere of 17th-century banquets with the Banquet exhibition at the Château de Flers!

Wednesdays October 22 and 29, and Friday October 24 from 4pm to 5pm, explore the cellars of the Musée du Château de Flers with our guide through the Banquet at the Château de Flers exhibition!

**As part of Fiesta, the 7th edition of lille3000**

To find out more about the Banquet exhibition at Château de Flers: [https://www.villeneuvedascq.fr/agenda/2067/evenement/77281150/exposition-banquet-au-chateau-de-flers](https://www.villeneuvedascq.fr/agenda/2067/evenement/77281150/exposition-banquet-au-chateau-de-flers)

To register

[https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/visites-museeeduchateau](https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/visites-museeeduchateau)

German :

**Während der Herbstferien versetzt Sie unser Führer mit der Ausstellung Banquet au Château de Flers in die Atmosphäre der Bankette des 17. Jahrhunderts!**

Am Mittwoch, den 22. und 29. Oktober sowie am Freitag, den 24. Oktober von 16:00 bis 17:00 Uhr können Sie mit unserem Führer durch die Keller des Museums des Schlosses von Flers streifen und die Ausstellung Banquet au Château de Flers besuchen!

**Im Rahmen von Fiesta, 7. Ausgabe von lille3000**

Weitere Informationen über die Ausstellung Banquet im Château de Flers: [https://www.villeneuvedascq.fr/agenda/2067/evenement/77281150/exposition-banquet-au-chateau-de-flers](https://www.villeneuvedascq.fr/agenda/2067/evenement/77281150/exposition-banquet-au-chateau-de-flers)

Auf Anmeldung

[https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/visites-museeeduchateau](https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/visites-museeeduchateau)

Italiano :

**Durante le vacanze autunnali, la nostra guida vi farà immergere nell’atmosfera dei banchetti del XVII secolo con la mostra Banqueting al Castello di Flers!

Mercoledì 22 e 29 ottobre e venerdì 24 ottobre dalle 16.00 alle 17.00, visitate le cantine del Musée du Château de Flers con la nostra guida attraverso la mostra Banqueting al Castello di Flers!

**Nell’ambito di Fiesta, la 7ª edizione di lille3000**

Per saperne di più sulla mostra Banchetti al Castello di Flers: [https://www.villeneuvedascq.fr/agenda/2067/evenement/77281150/exposition-banquet-au-chateau-de-flers](https://www.villeneuvedascq.fr/agenda/2067/evenement/77281150/exposition-banquet-au-chateau-de-flers)

Per iscriversi

[https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/visites-museeeduchateau](https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/visites-museeeduchateau)

Espanol :

**Durante las vacaciones de otoño, nuestro guía le sumergirá en el ambiente de los banquetes del siglo XVII con la exposición Banquetes en el castillo de Flers

Los miércoles 22 y 29 de octubre y el viernes 24 de octubre de 16:00 a 17:00, visite las bodegas del museo del castillo de Flers con nuestro guía a través de la exposición Banquetes en el castillo de Flers

**En el marco de Fiesta, 7ª edición de lille3000**

Para saber más sobre la exposición Banquetes en el castillo de Flers: [https://www.villeneuvedascq.fr/agenda/2067/evenement/77281150/exposition-banquet-au-chateau-de-flers](https://www.villeneuvedascq.fr/agenda/2067/evenement/77281150/exposition-banquet-au-chateau-de-flers)

Para inscribirse

[https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/visites-museeeduchateau](https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/visites-museeeduchateau)

