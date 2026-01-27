Visites guidées de l’exposition Banquet au Château de Flers ! Villeneuve-d’Ascq

Visites guidées de l’exposition Banquet au Château de Flers !

Chemin du Chat Botté Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 16:00:00

fin : 2026-02-17 17:00:00

Date(s) :

2026-02-17

**Pendant les vacances d’automne, notre guide vous plonge dans l’ambiance des banquets du 17ème siècle avec l’exposition Banquet au Château de Flers !**

Les mardis 17 et 24 février de 16h à 17h, parcourez les caves du Musée du Château de Flers avec notre guide à travers l’exposition Banquet au Château de Flers !

Pour en savoir plus sur l’exposition Banquet au Château de Flers [https://www.villeneuvedascq.fr/agenda/2067/evenement/77281150/exposition-banquet-au-chateau-de-flers](https://www.villeneuvedascq.fr/agenda/2067/evenement/77281150/exposition-banquet-au-chateau-de-flers)

Sur inscription

[https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/visites-museeeduchateau](https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/visites-museeeduchateau)

Chemin du Chat Botté Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France museeduchateaudeflers@villeneuvedascq.fr

English :

**During the autumn vacations, our guide plunges you into the atmosphere of 17th-century banquets with the Banquet exhibition at the Château de Flers!

Tuesdays, February 17 and 24 from 4pm to 5pm, explore the cellars of the Musée du Château de Flers with our guide through the Banquet at the Château de Flers exhibition!

To find out more about the Banquet exhibition at the Château de Flers: [https://www.villeneuvedascq.fr/agenda/2067/evenement/77281150/exposition-banquet-au-chateau-de-flers](https://www.villeneuvedascq.fr/agenda/2067/evenement/77281150/exposition-banquet-au-chateau-de-flers)

To register

[https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/visites-museeeduchateau](https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/visites-museeeduchateau)

