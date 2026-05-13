Visites guidées de l’exposition Brun vs. Meccano, Musée Antoine Brun, Sainte-Consorce

Visites guidées de l’exposition Brun vs. Meccano Samedi 23 mai, 18h00 Musée Antoine Brun Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Visites guidées de l’exposition Brun vs. Meccano avec l’association des Amis du patrimoine de Sainte-Consorce tout au long de la soirée.

Musée Antoine Brun Centre bourg, 69280 Sainte-Consorce Sainte-Consorce 69280 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 87 15 51 http://www.ccvl.fr https://www.facebook.com/museedesvallons Antoine Brun, un artiste natif de Sainte Consorce, vous propose un tour du monde des architectures occidentales les plus remarquables, à travers sa collection de maquettes en bois réalisées au cours du XIXème siècle.

Visites guidées de l’exposition Brun vs. Meccano avec l’association des Amis du patrimoine de Sainte-Consorce tout au long de la soirée.

©Musées CCVL