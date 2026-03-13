Visites guidées de l’exposition De terre et de feu Place Saint-Germain Auxerre

Visites guidées de l’exposition De terre et de feu

Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 15:00:00

fin : 2026-04-22 16:00:00

Date(s) :

2026-04-08 2026-04-15 2026-04-18 2026-04-22 2026-04-29

Des premières poteries rudimentaires aux créations artistiques les plus contemporaines, l’Abbaye Saint-Germain vous invite à parcourir 4000 ans de production céramique à travers des pièces provenant des musées de l’Yonne, de collections privées et d’ateliers d’artistes audacieux.

Découvrez cette exposition en suivant notre guide ! .

Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 18 02 90 abbaye.saintgermain@auxerre.com

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English : Visites guidées de l’exposition De terre et de feu

L’événement Visites guidées de l’exposition De terre et de feu Auxerre a été mis à jour le 2026-03-13 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)