Visites guidées de l’exposition Délivrance par Mateo Maté Lille

Visites guidées de l’exposition Délivrance par Mateo Maté Lille samedi 20 septembre 2025.

Visites guidées de l’exposition Délivrance par Mateo Maté

33 place Beaulieu Lille Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-20 11:30:00

Date(s) :

2025-09-20

**10h30, 14h et 15h** De la salle Beaulieu du quartier Délivrance à la Fabrique Culturelle

* Visite commentée de _Délivrance_ par Mateo Maté,

* Visite guidée de la maison Folie Beaulieu

* Spectacle _Love Liebe Amor_, entresorts théâtraux de la Cie du Sursau

Inscription 03 20 22 93 66 ou [accueilmaisonfolie@mairie-lomme.fr](mailto:accueilmaisonfolie@mairie-lomme.fr)

**10h30, 14h et 15h** De la salle Beaulieu du quartier Délivrance à la Fabrique Culturelle

* Visite commentée de _Délivrance_ par Mateo Maté,

* Visite guidée de la maison Folie Beaulieu

* Spectacle _Love Liebe Amor_, entresorts théâtraux de la Cie du Sursau

Inscription 03 20 22 93 66 ou [accueilmaisonfolie@mairie-lomme.fr](mailto:accueilmaisonfolie@mairie-lomme.fr) .

33 place Beaulieu Lille 59160 Nord Hauts-de-France +33 3 20 22 93 66 accueilmaisonfolie@mairie-lomme.fr

English :

**10:30 a.m., 2 p.m. and 3 p.m.**: « From the Salle Beaulieu in the Délivrance district to the Fabrique Culturelle?

* Guided tour of _Délivrance_ by Mateo Maté,

* Guided tour of Maison Folie Beaulieu

* Show _Love Liebe Amor_, theatrical entresorts by Cie du Sursau

Registration: 03 20 22 93 66 or [accueilmaisonfolie@mairie-lomme.fr](mailto:accueilmaisonfolie@mairie-lomme.fr)

German :

**10:30, 14:00 und 15:00 Uhr**: « ?Von der Salle Beaulieu im Viertel Délivrance zur Fabrique Culturelle »?

* Kommentierte Besichtigung von _Délivrance_ durch Mateo Maté,

* Geführte Besichtigung der Maison Folie Beaulieu

* Theaterstück _Love Liebe Amor_, theatralische Begegnungen der Cie du Sursau

Anmeldung: 03 20 22 93 66 oder [accueilmaisonfolie@mairie-lomme.fr](mailto:accueilmaisonfolie@mairie-lomme.fr)

Italiano :

**10.30, 14.00 e 15.00**: « Dalla Salle Beaulieu nel quartiere Délivrance alla Fabrique Culturelle »

* Visita guidata di _Délivrance_ a cura di Mateo Maté,

* Visita guidata alla Maison Folie Beaulieu

* Spettacolo _Love Liebe Amor_, spettacoli teatrali della Cie du Sursau

Iscrizione: 03 20 22 93 66 o [accueilmaisonfolie@mairie-lomme.fr](mailto:accueilmaisonfolie@mairie-lomme.fr)

Espanol :

**10.30 h, 14.00 h y 15.00 h**: « De la Salle Beaulieu del barrio de Délivrance a la Fabrique Culturelle »

* Visita guiada a _Délivrance_ por Mateo Maté,

* Visita guiada a la Maison Folie Beaulieu

* Espectáculo _Love Liebe Amor_, espectáculos teatrales de la Cie du Sursau

Inscripción: 03 20 22 93 66 o [accueilmaisonfolie@mairie-lomme.fr](mailto:accueilmaisonfolie@mairie-lomme.fr)

L’événement Visites guidées de l’exposition Délivrance par Mateo Maté Lille a été mis à jour le 2025-09-17 par Hauts-de-France Tourisme