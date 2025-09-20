Visites guidées de l’exposition Délivrance par Mateo Maté Maison Folie Beaulieu Lomme

Visites guidées de l’exposition Délivrance par Mateo Maté Samedi 20 septembre, 10h30, 14h00, 15h00 Maison Folie Beaulieu Nord

Entrée libre et gratuite, sur inscription au 03 20 22 93 66 ou accueilmaisonfolie@mairie-lomme.fr

10h30, 14h et 15h : « De la salle Beaulieu du quartier Délivrance à la Fabrique Culturelle »

Visite commentée de Délivrance par Mateo Maté,

Visite guidée de la maison Folie Beaulieu

Spectacle Love Liebe Amor, entresorts théâtraux de la Cie du Sursau

Inscription : 03 20 22 93 66 ou accueilmaisonfolie@mairie-lomme.fr

Maison Folie Beaulieu 33 place Beaulieu 59160 Lomme

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, participez à une visite guidée de l’exposition Délivrance par l’artiste espagnol Mateo Maté ! lille3000 fiesta

Délivrance – Mateo Maté, Maxime Dufour photographies