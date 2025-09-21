Visites guidées de l’exposition du musée du Bijou contemporain Musée du Bijou contemporain Cagnes-sur-Mer

Visites guidées de l’exposition du musée du Bijou contemporain Musée du Bijou contemporain Cagnes-sur-Mer dimanche 21 septembre 2025.

Visites guidées de l’exposition du musée du Bijou contemporain Dimanche 21 septembre, 15h30, 16h00 Musée du Bijou contemporain Alpes-Maritimes

ateliers.musees@cagnes.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Visite commentée de l’exposition Faivre-Chalon avec la commissaire de l’exposition.

Réservations possibles pour les créneaux suivants :

– 15h30

–16h

Musée du Bijou contemporain Place du Château, 06800 cagnes-sur-Mer Cagnes-sur-Mer 06800 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 (0)4 93 73 14 42 https://ville.cagnes.fr/ville-et-metiers-dart-bijou-contemporain/musee-du-bijou-contemporain/ [{« type »: « link », « value »: « https://oxiforms.com/?gsOiK »}] [{« link »: « https://oxiforms.com/?gsOiK »}, {« link »: « https://oxiforms.com/?9YUkz »}] Ce musée, situé sur la place du château dans le bourg médiéval est dédié depuis 1999, à la présentation du bijou contemporain. Lieu de découverte et de diffusion, il accueille régulièrement des expositions temporaires consacrées à des artistes du monde entier. Navette gratuite n°44 depuis la gare routière du centre-ville toutes les 15 mn 7 J/ 7 de 7h à 0h30.

Visite commentée de l’exposition Faivre-Chalon avec la commissaire de l’exposition.

Service communication Cagnes-sur-Mer