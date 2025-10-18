Visites guidées de l’exposition Jeunes Archis La Plateforme Grenoble

Entrée libre et gratuite

Cette année, à l’occasion des #JNA2025, l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble vous invite à découvrir l’exposition « Jeunes Archis » lors de 2 visites guidées animées par des étudiants de l’école ce samedi 18 octobre (14h-15h et 15h-16h).

Rendez-vous à La Plateforme, Place de Verdun, Grenoble

La Plateforme Place de Verdun, 38000 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

©la plateforme