Visites guidées de l’exposition « L’aiguille et la peau » – Aux origines de la mode, Musée archéologique d’Argentomagus, Saint-Marcel

Informations pratiques

Visites guidées de l’exposition « L’aiguille et la peau » – Aux origines de la mode 19 et 20 septembre Musée archéologique d’Argentomagus Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

À travers cette exposition consacrée à l’usage associé de l’aiguille et de la peau à travers les millénaires, depuis la Préhistoire jusqu’à nos jours, découvrez la place essentielle de l’aiguille à chas dans notre évolution. L’usage de la peau et de la fourrure questionne sur notre rapport à l’animal. Cette visite vous mènera dans les dédales de notre passé, aux origines de la mode.

Musée archéologique d’Argentomagus Les Mersans, 36200 Saint-Marcel, France Saint-Marcel 36200 Indre Centre-Val de Loire +33254244731 https://www.argentomagus.fr [{« type »: « email », « value »: « info@argentomagus.fr »}, {« owner »: {« uid »: 65131602, « type »: « user »}, « lastProcessedAt »: « 2026-08-24T14:06:02.599Z », « data »: [{« eventDuration »: « 30 », « bookingContact »: « info@argentomagus.fr », « response »: {« passId »: 432967756, « isPending »: false, « addressId »: 1040228}, « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « category »: « VISITE_GUIDEE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-24T14:06:02.318Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2548863, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-24T14:06:02.406Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 483217357, « id »: 1}, {« passId »: 483217358, « id »: 2}, {« passId »: 483217359, « id »: 3}, {« passId »: 483217360, « id »: 4}]}, « dates »: [{« quantity »: 1, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789806600000, « id »: 1}, {« quantity »: 1, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789826400000, « id »: 2}, {« quantity »: 1, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789893000000, « id »: 3}, {« quantity »: 1, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789912800000, « id »: 4}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-24T14:06:02.598Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/432967756 »}] 30km au sud ouest de Châteauroux

À travers cette exposition consacrée à l’usage associé de l’aiguille et de la peau à travers les millénaires.

©Musée et site archéologiques d’Argentomagus