Visites guidées de l’exposition L’Haleine de la rivière Le MAT Chapelle des Ursulines Ancenis-Saint-Géréon

Le MAT vous propose des visites guidées de l’expoisition « L’haleine de la rivière » qui est une exposition plurielle qui se déploie comme un souffle, des respirations celles de la rivière, du castor, du héron, de la libellule, de l’hirondelle, de la grenouille ou de l’anguille…

Le fil conducteur de ce projet d’exposition et de parcours est de considérer la rivière comme un organisme vivant composée de vivants. Elle invite à une observation de Loire aux Ursulines aux côtés d’artistes, de collectifs, d’acteurs du territoire et d’établissements d’enseignement supérieur.

L’exposition présente les peintures d’Alice Suret-Canale, Jacques Le Brusq et Suzanne Husky, les sculptures et gestes de Julie Bonnaud et Fabien Leplae, les formes éditées et les actions initiées par Camille Orlandini et Corentin Massaux, les objets céramiques, illustrations artistiques et scientifiques d’Amélie Patry, Clément Vuillier, Julien Chapuis et Barbara Réthoré (collectif Loire Sentinelle). Elle sera rythmée par différents moments de partage (conférences, performances, rencontres, visites…).

Avec les oeuvres de Julie Bonnaud et Fabien Leplae, Suzanne Husky, Jacques Le Brusq, le collectif Loire Sentinelle (Amélie Patry, Clément Vuillier, Barbara Réthoré et Julien Chapuis), Camille Orlandini et Corentin Massaux, Alice Suret-Canale.

Entrée libre, les samedis et dimanches de 15h à 18h et sur rendez-vous au MAT Ancenis-Saint-Géréon, chapelle des Ursulines. .

Chapelle des Ursulines Avenue de la Davrays Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 98 08 64 mediation-ancenis@lemat-centredart.com

English :

The MAT offers guided tours of the exhibition « L’haleine de la rivière » (The breath of the river), a multi-faceted exhibition that unfolds like a breath, the breaths of the river, the beaver, the heron, the dragonfly, the swallow, the frog or the eel?

German :

Das MAT bietet Ihnen Führungen durch die Ausstellung « Der Atem des Flusses » an, die eine pluralistische Ausstellung ist, die sich wie ein Atemzug entfaltet, die Atemzüge des Flusses, des Bibers, des Reihers, der Libelle, der Schwalbe, des Frosches oder des Aals?

Italiano :

Il MAT offre visite guidate alla mostra « Il respiro del fiume », una mostra sfaccettata che si snoda come un respiro, il respiro del fiume, del castoro, dell’airone, della libellula, della rondine, della rana o dell’anguilla?

Espanol :

El MAT ofrece visitas guiadas a la exposición « El soplo del río », una muestra polifacética que se despliega como un soplo, el soplo del río, del castor, de la garza, de la libélula, de la golondrina, de la rana o de la anguila?

