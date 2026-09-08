Visites guidées de l’exposition : « Notre Dame d’EPIAIS-RHUS mise en lumière », Église Notre-Dame, Épiais-Rhus

Informations pratiques

Visites guidées de l’exposition : « Notre Dame d’EPIAIS-RHUS mise en lumière » 19 et 20 septembre Église Notre-Dame Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Cette magnifique église, joyau de la Renaissance, édifiée entre 1570 et 1590, est inscrite aux Monuments Historiques depuis 1911. Elle a la chance d’abriter un mobilier, des vitraux et une statuaire remarquables.

Une visite s’impose !

Un rassemblement de voitures anciennes viendra compléter cette découverte. Carrosseries chromées et moteurs d’époque, entretenus avec passion par leurs propriétaires.

Visites guidées : à 14h30 et à 16h

Église Notre-Dame Rue de l’Eglise, 95810 Épiais-Rhus, France Épiais-Rhus 95810 Val-d’Oise Île-de-France

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