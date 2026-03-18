Visites guidées de l’exposition Point de vue Place Saint-Germain Auxerre

Visites guidées de l’exposition Point de vue

Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 15:00:00

fin : 2026-04-04 16:00:00

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-21

Artiste photographe, Yann Gaillot déstructure le réel afin d’offre au spectateur une autre perception du monde qui nous entoure. Son appareil photo est son pinceau, sa photographie est un chemin poétique, son univers est graphique, pictural, minimaliste et abstrait. L’artiste vous invite à une visite guidée de son exposition. .

Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 18 02 90 abbaye.saintgermain@auxerre.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visites guidées de l’exposition Point de vue Auxerre a été mis à jour le 2026-03-18 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)