Visites guidées de l’exposition ruine l’archive / archive dread / مَنفى الذاكرة, FMAC (Collection d’art contemporain de la Ville de Genève), Genève

Visites guidées de l’exposition ruine l’archive / archive dread / مَنفى الذاكرة 24 mai – 21 juin FMAC (Collection d’art contemporain de la Ville de Genève)

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-24T15:00:00+02:00 – 2026-05-24T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T15:00:00+02:00 – 2026-06-21T16:00:00+02:00

Dans le cadre de la résidence en commissariat 2026 du FMAC, ghalas charara et rita elhajj présentent une première exposition, portant leurs regards complices sur la collection, qui aura lieu du 21 mai au 21 juin 2026.

L’exposition sera ouverte les mercredis et dimanches de 12h à 18h et le FMAC propose des visites guidées gratuites à 15h, données par des médiateur·ice·x·s et historien·ne·x·s de l’art.

Le dimanche 7 juin, la visite sera exceptionnellement donnée par les deux commissaires en résidence.

Toutes les informations sur l’exposition et les événements organisés autour de celle-ci sont à retrouver ici.

FMAC (Collection d’art contemporain de la Ville de Genève) Chemin du 23-Août 5, 1205 Genève Genève 1205 Jonction Genève +41 22 418 45 30 http://www.fmac-geneve.ch [{« link »: « https://www.fmac-geneve.ch/expositions/ruine-larchive-archive-dread-manfy-aldhakrt »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/administration-municipale/fonds-art-contemporain-ville-genevefmac/

L’exposition est ouverte du 21 mai au 21 juin 2026 les mercredis et dimanches de 12h à 18h et des visites guidées gratuites sont proposées à 15h

Laurent Fiorentino