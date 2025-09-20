Visites guidées de l’exposition Salvador Dalí : divines créatures Espace culturel Lympia Nice

Visites guidées de l’exposition Salvador Dalí : divines créatures 20 et 21 septembre Espace culturel Lympia Alpes-Maritimes

Gratuit – Nombre de places limitées – Réservation obligatoire

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Explorez le patrimoine autrement !

Le Département des Alpes-Maritimes vous propose, pour les JEP 2025, des animations inédites ouvertes à tous.

Cette visite guidée vous invite à découvrir le bestiaire de Dalí, miroir de ses peurs et obsessions et à explorer la place centrale qu’il occupe dans son œuvre à travers le prisme du surréalisme et de sa célèbre méthode paranoïaque-critique.

Espace culturel Lympia 2 Quai d'Entrecasteaux, 06300 Nice, France Nice 06300 Carabacel Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur

La caserne Lympia, ancien bagne de Nice, est le plus ancien bâtiment du port de Nice. Son histoire est étroitement liée à celle du port Lympia que la monarchie sarde réalise à partir de 1749. Le bâtiment, construit entre 1750 et 1752, a servi successivement de magasin de carénage, de bagne, de prison pour des peines de courte durée, de caserne et de locaux abritant des services administratifs. La façade est constituée d'arcades percées de portes ou de baies, l'espace intérieur se présente en un seul volume couvert d'une voûte en berceau et l'ensemble est fermé par une terrasse en pierre. A partir de 1826 puis de 1836, le bagne sera flanqué de deux pavillons pratiquement symétriques : au nord, l'actuel pavillon de l'Horloge, au sud le pavillon du Bagne aujourd'hui disparu. L'ensemble constituait la caserne Lympia. La façade et la terrasse sont protégées au titre des Monuments Historiques depuis 1943.

© Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dali / Adagp, Paris 2025